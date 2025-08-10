x
Фото

Актеру Антонио Бандерасу – 65. Фотогалерея

Звезды
Испания
время публикации: 10 августа 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 07:34

Фото: Associated Press

10 августа исполнилось 65 лет популярному испано-американскому актеру, режиссеру, продюсеру и музыканту Антонио Бандерасу (настоящее имя Хосе Антонио Домингес Бандера).

Он родился в Малаге, на юге Испании, в семье школьной учительницы и офицера гражданской гвардии. В детстве играл в футбол и мечтал стать футболистом. Но затем увлекся театром. В 1982 году дебютировал в кино, сыграв в фильме Педро Альмодовара "Лабиринт страстей". За почти 45 лет кинокарьеры сыграл примерно в 90 фильмах, сериалах и мультфильмах, в том числе в таких как "Матадор", "Женщины на грани нервного срыва", "Свяжи меня!", "Короли мамбо", "Филадельфия", "Интервью с вампиром", "Четыре комнаты", "Отчаянный", "Эвита", "Маска Зорро", "Дети шпионов", "Индиана Джонс и Колесо судьбы" и др. Голос Антонио – это голос "Кота в сапогах" во всех сериях "Шрека" и одноименном мультфильме, где кот выступает в роли главного героя. Главная роль в фильме "Боль и слава" принесла ему приз Каннского кинофестиваля в 2019 году, а также номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

Антонио дважды был женат. В настоящее время живет преимущественно в Англии. Занимается виноделием в Испании.

2011 год
С Мадонной, 1996 год
2008 год
2004 год
2010 год
2019 год
