Протест в Лондоне в поддержку Palestine Action. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

9 августа в центре Лондона прошла массовая акция протеста против решения правительства Великобритании запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action. В акции приняли участие, по разным данным, от 500 до 700 человек.

Британские СМИ пишут, что полиция задержала 466 участников акции протеста. Демонстранты скандировали "Позор!" и "Полиция геноцида".

В числе задержанных оказался бывший заключенный Гуантанамо Моаззам Бегг. Впрочем, вскоре после задержания все или почти все задержанные были отпущены без предъявления обвинений.

Во время проведения акции на площади находилась Бьянка Джаггер, правозащитница и бывшая жена Мика Джаггера. Она стояла немного в стороне с плакатом, содержание которого нельзя было однозначно определить как поддержку Palestine Action.