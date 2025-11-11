Годовщина окончания Первой Мировой войны. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Во многих государствах мира отмечается 11 ноября День памяти павших, отмечающий годовщину окончания в 1918 году Первой Мировой войны. Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже. Королева Великобритании Камилла приняла участие в памятной церемонии, прошедшей на Паддингтонском вокзале в Лодоне, а принцесса Уэльская Кейт – в национальном мемориале в Стаффордшире.

В Австралии церемонию возглавила сестра британского монарха принцесса Анна, возложившая венок к зданию Галлипольских казарм в Брисбене. Сам король Карл Третий проведет в Виндзорском замке прием в честь оставшихся в живых ветеранов Первой Мировой войны. Наследник престола принц Уильям выступит с видеообращением к британским детям, рассказав о важности сохранения исторической памяти.

Точное число погибших в глобальном конфликте, продолжавшемся с 1914 по 1918 год, не установлено – по разным оценкам, оно составляет 15-22 миллиона человек. Именно Первая Мировая война стала главной геополитической катастрофой XX века, приведя к краху Германской, Российской, Австро-Венгерской и Османской империй и содействовав распространению нацизма, фашизма и коммунизма.