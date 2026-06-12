Бразильской супермодели Адриане Лиме – 45. Фотогалерея

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12 июня исполнилось 45 лет бразильской супермодели Адриане Лиме, одной из самых известных моделей мира и одному из главных ангелов Victoria's Secret в истории бренда.

Адриана Лима родилась в Салвадоре, штат Баия, на северо-востоке Бразилии. Ее мать работала социальным работником, отец был плотником. Родители расстались, когда Адриана была еще младенцем, и будущую супермодель воспитывала мать. Лима выросла в районе Кастело-Бранко в Салвадоре. До начала модельной карьеры она мечтала стать педиатром.

По происхождению Лима соединяет несколько линий – португальскую, афро-бразильскую, коренную бразильскую и другие. Сама она говорила, что воспринимает себя как афро-бразильянку. В дальнейшем ее внешность – темные волосы, светлые глаза и яркая южноамериканская пластика – стала одной из причин ее узнаваемости в мировой модной индустрии.

Модельная карьера Лимы началась почти случайно. В подростковом возрасте она участвовала в конкурсах красоты и в 15 лет выиграла бразильский этап конкурса Ford Supermodel of Brazil. Вскоре после этого она заняла высокое место на международном конкурсе Ford Supermodel of the World и переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с Elite Model Management.

В конце 1990-х Лима начала появляться на обложках модных журналов и работать с крупными брендами. Ее снимали для Vogue, Marie Claire, Elle, Harper"s Bazaar и других изданий. На подиумах она участвовала в показах дизайнеров и домов моды, включая Versace, Christian Dior, Valentino, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Givenchy и Prada.

Главной частью ее карьеры стала работа с Victoria"s Secret. Лима впервые вышла на подиум шоу бренда в 1999 году, а в 2000-м получила статус "ангела" Victoria's Secret. Она оставалась одним из главных лиц компании почти два десятилетия и стала самым долгоработающим "ангелом" в истории бренда. Ее прощальное появление на шоу Victoria's Secret в 2018 году сопровождалось специальным видео и стало одним из самых эмоциональных моментов в истории марки.

Помимо Victoria's Secret, Лима много лет сотрудничала с Maybelline, снималась в рекламных кампаниях Kia, Miu Miu, Chopard, Puma, IWC, Marc Jacobs, Calzedonia и других брендов. Она появлялась в рекламных роликах Super Bowl, работала с ведущими фотографами и стала одной из самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes.

После ухода из Victoria's Secret в 2018 году Лима не завершила карьеру. Она продолжала сниматься для модных изданий, участвовать в рекламных кампаниях и выходить на красные дорожки. В 2024 году, когда Victoria's Secret возродил свое большое подиумное шоу после многолетнего перерыва, Лима вернулась на подиум бренда. Для многих поклонников это стало символическим возвращением одной из главных фигур старой эпохи VS.

Лима также появлялась в кино и на телевидении, хотя актерская карьера никогда не была для нее основной. Она сыграла саму себя в сериалах "Как я встретил вашу маму" и "Дурнушка", появлялась в телешоу и развлекательных проектах. Ее публичный образ всегда строился прежде всего вокруг моды, спорта, дисциплины и яркой сценической сексуальности.

Лима известна жестким отношением к тренировкам. На протяжении карьеры она много занималась боксом, прыжками со скакалкой и функциональными тренировками, что стало частью ее профессионального образа. При этом в последние годы она, как и многие модели своего поколения, столкнулась с критикой и обсуждением внешности после беременности и родов. Лима публично отвечала на такие комментарии, подчеркивая, что ее тело менялось естественно, как у женщины и матери.

В личной жизни Лима долгое время была связана с сербским баскетболистом Марко Яричем. Они поженились в 2009 году, у них родились две дочери. В 2014 году супруги объявили о расставании. После этого Лима несколько лет почти не комментировала личную жизнь, сосредоточившись на семье и работе.

С 2021 года Лима состоит в отношениях с кинопродюсером Андре Леммерсом. В августе 2022 года у пары родился сын. В конце 2024 года стало известно, что Лима и Леммерс официально поженились.

К июню 2026 года у Адрианы Лимы трое детей, и она продолжает совмещать материнство с модельной карьерой и публичными проектами.