Канадскому актеру Райану Гослингу – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

12 ноября исполнилось 45 лет популярному канадскому актеру и музыканту Райану Гослингу – обладателю "Золотого Глобуса" и множества других кинонаград.

Он родился в Лондоне, провинция Онтарио. После развода родителей вместе с сестрой воспитывался матерью. Учился плохо. С 12 лет зарабатывал как актер, играл эпизодические роли. Подружился с Джастином Тимберлейком. Бросил школу в возрасте 17 лет, чтобы сосредоточиться на актерской карьере.

За более чем 30-летнюю кинокарьеру Джастин сыграл более 50 ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах "Эта дурацкая любовь", "Мартовские иды", "Драйв", "Игра на понижение", "Славные парни", "Ла-Ла Ленд", "Бегущий по лезвию 2049", "Человек на Луне", "Барби".

Гослинг играл в группе Dead Man's Bones.

Женат на актрисе Еве Мендес. У пары две дочери.