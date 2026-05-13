Широко используемый препарат от астмы может неожиданно улучшить состояние печени

Ученые из Medical University of South Carolina изучают MASH – метаболический стеатогепатит, тяжелую форму жировой болезни печени, которой страдают сотни миллионов людей по всему миру. Это заболевание считается одной из главных причин пересадки печени, однако эффективных методов лечения по-прежнему немного.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature npj Metabolic Health and Disease, ученые предположили, что неожиданную пользу при MASH может дать давно известный препарат от астмы – Formoterol. Этот препарат десятилетиями применяют для расширения дыхательных путей у пациентов с астмой и хронической обструктивной болезнью легких.

Изначально исследователи вовсе не занимались печенью. Они проверяли действие формотерола на мышах с диабетическим поражением почек, пытаясь выяснить, способен ли препарат уменьшить повреждения. Результаты оказались успешными, однако во время экспериментов ученые заметили неожиданный эффект – у мышей, получавших формотерол, снизилось накопление жира в печени.

Это наблюдение стало отправной точкой для нового исследования, посвященного тому, может ли воздействие на бета-2-рецепторы влиять сразу на несколько метаболических заболеваний.

Для дальнейшей работы ученые использовали мышиную модель MASH, вызванную высокожировой диетой. Выяснилось, что лечение формотеролом способствовало обратному развитию жировой болезни печени. По словам исследователей, препарат фактически обращал патологические изменения вспять сразу на нескольких уровнях.

Команда также попыталась понять, как именно работает этот эффект. Анализ показал, что формотерол может менять процессы выработки и использования энергии внутри клеток. Кроме экспериментов на животных, ученые изучили данные пациентов, которые уже принимали бета-2-агонисты для лечения заболеваний дыхательной системы. Анализ реальной клинической практики показал, что у таких пациентов реже развивались тяжелые осложнения печени, включая цирроз, а также снижалась общая смертность.

MASH считается прогрессирующей стадией жировой болезни печени, при которой накопление жира вызывает воспаление и повреждение тканей. Со временем заболевание может привести к фиброзу, циррозу, печеночной недостаточности и необходимости трансплантации. Распространенность MASH продолжает расти вместе с ожирением и диабетом 2 типа, что делает болезнь серьезной нагрузкой для систем здравоохранения. Исследователи отмечают, что еще недавно для лечения MASH не существовало одобреных препаратов. Сейчас применяются такие лекарства, как Resmetirom и Semaglutide, однако их эффективность остается умеренной, а терапия может сопровождаться побочными эффектами.