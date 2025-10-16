Шоу "ангелов" агентства Victoria's Secret в Нью-Йорке. Фоторепортаж

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

В Бруклине (Нью-Йорк, США) состоялось ежегодное шоу "ангелов" агентства Victoria's Secret, в котором участвовали самые высокооплачиваемые супермодели Америки.

В шоу приняли участие Алессандра Амбросио, Адриана Лима, сестры Белла и Джиджи Хадид, Лили Олридж, Ирина Шейк, Барбара Палвин, Кэндис Свейнпол, Эмили Ратаковски, Бехати Принслу, Стелла Максвелл, Даутцен Крус и многие другие. Особое внимание к себе привлекла беременная Жасмин Тукс.