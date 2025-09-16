Новая коллекция Тори Бёрч: звезды среди моделей и гостей. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

В Нью-Йорке проходит Неделя высокой моды. 15 сентября была представлена новая коллекция дизайнера Тори Бёрч – дочери Ревы Шапира и Айры Робинсона, регулярно попадающей в ТОП-100 Forbes самых влиятельных женщин Америки.

Среди моделей на показе были такие знаменитости, как Эмили Ратаковски и Анна Винтур, среди гостей – Джессика Альба и Тесса Томпсон.