Фото
Фото

Музыканту и актеру Эду Ширану – 35. Фотогалерея

Великобритания
Звезды
Музыканты
время публикации: 17 февраля 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 07:16

Фото: Associated Press

17 февраля исполнилось 35 лет британскому музыканту и актеру Эду Ширану. Уроженец графства Саффолк начал карьеру как уличный исполнитель, а уже в начале 2010-х годов стал одним из самых успешных артистов современности. Его дебютный альбом + (2011) положил начало стремительному росту популярности, а последующие релизы – x, ÷ и = – закрепили за ним статус мировой поп-звезды.

Ширан известен такими хитами, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud, Photograph и многими другими. Его композиции неоднократно возглавляли чарты в Великобритании, США и других странах, а сам артист становился лауреатом премий "Грэмми", Brit Awards и других престижных наград. Концертные туры Ширана собирали стадионы по всему миру и приносили рекордные кассовые сборы.

Помимо музыкальной карьеры, Эд Ширан появлялся в кино и на телевидении, в том числе в эпизодической роли в сериале "Игра престолов".

Он один из самых коммерчески успешных и влиятельных британских музыкантов своего поколения, продолжая активно записывать новую музыку и выступать на международной сцене.

Женат. Две дочери.

2012 год
2012 год
2012 год
С Королевой Елизаветой II, 2012 год
2021 год
2015 год
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
