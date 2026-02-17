"Светской львице" Пэрис Хилтон – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

17 февраля исполнилось 45 лет Пэрис Хилтон – скандально известной актрисе, певице, модели, дизайнеру, правнучке Конрада Хилтона, основателя сети отелей Hilton.

Детство Пэрис прошло в отеле Вальдорф-Астория на Манхэттене, в нью-йоркском доме семьи, в Беверли-Хиллз, в Хэмптоне. Хилтон поступила в Dwight School в Нью-Йорке, откуда её отчислили. Училась она и в школе-интернате в Юте, сумев все же получить аттестат о среднем образовании.

В 2000 году Пэрис Хилтон подписала контракт с модельным агентством Дональда Трампа T Management и стала профессиональной моделью. Она работала на другие модельные агентства. Добившись определенной известности, Хилтон начала появляться в рекламе знаменитых брендов и сниматься для глянцевых журналов.

С начале 2000-х Пэрис была участницей многочисленных телешоу, снималась в молодежных фильмах и сериалах. Не преуспев как актриса, она стала весьма заметной фигурой благодаря многочисленным скандалам, связанными с ее романами, "домашним порно", злоупотреблением наркотиками и алкоголем, дракам и т.п. На скандальной славе, лишившись финансовой поддержки семьи, Пэрис неплохо зарабатывала. Стали для нее источником дохода и соцсети, где за ее приключениями следят десятки миллионов подписчиков.

Хилтон не дает забывать о себе, "вписываясь" в различные "вирусные" темы. Образ сексуальной, хрупкой и оскорбленной блондинки при ней последние четверть века.

После многочисленных романов, помолвок и расставаний, в 2021 году вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. У пары двое детей (оба рождены суррогатными матерями).