05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
05 октября 2025
05 октября 2025
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Неделя высокой моды в Париже: звезды и новые коллекции. Фоторепортаж

В рамках Недели высокой моды в Париже были представлены новые коллекции брендов Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton, Vivienne Westwood, BoF 500, Issey Miyake, Loewe, Stella McCartney, Dries Van Noten и др.

На показах в качестве моделей и гостей присутствовали такие знаменитости, как Катрин Денёв, Жан Поль-Готье, Карла Бруни, Кейт Мосс, Педро Альмодовар, Зои Кравиц, Кара Делевинь, Зендея, Хайди Клум, Рита Ора, Коко Роча, Пэрис Хилтон, Барбара Палвин, Стелла Максвелл.

Коллекция Issey Miyake
Коллекция Dries Van Noten
Коллекция Stella McCartney
Коллекция Saint Laurent
Стелла Максвелл
