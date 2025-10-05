Неделя высокой моды в Париже: звезды и новые коллекции. Фоторепортаж
время публикации: 05 октября 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 17:22
Фото: Associated Press
В рамках Недели высокой моды в Париже были представлены новые коллекции брендов Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton, Vivienne Westwood, BoF 500, Issey Miyake, Loewe, Stella McCartney, Dries Van Noten и др.
На показах в качестве моделей и гостей присутствовали такие знаменитости, как Катрин Денёв, Жан Поль-Готье, Карла Бруни, Кейт Мосс, Педро Альмодовар, Зои Кравиц, Кара Делевинь, Зендея, Хайди Клум, Рита Ора, Коко Роча, Пэрис Хилтон, Барбара Палвин, Стелла Максвелл.