Неделя высокой моды в Париже: звезды и новые коллекции. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В рамках Недели высокой моды в Париже были представлены новые коллекции брендов Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton, Vivienne Westwood, BoF 500, Issey Miyake, Loewe, Stella McCartney, Dries Van Noten и др.

На показах в качестве моделей и гостей присутствовали такие знаменитости, как Катрин Денёв, Жан Поль-Готье, Карла Бруни, Кейт Мосс, Педро Альмодовар, Зои Кравиц, Кара Делевинь, Зендея, Хайди Клум, Рита Ора, Коко Роча, Пэрис Хилтон, Барбара Палвин, Стелла Максвелл.