Акция протеста ливанских сил безопасности в Бейруте. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

В среду, 17 сентября, в Бейруте группа действующих и бывших сотрудников ливанских сил безопасности блокировала подожженными шинами дорогу, ведущую к дому правительства. Демонстранты требуют повышения зарплат и пенсий. Это было согласовано, но решение сорвалось из-за экономического кризиса.

Отметим, что у властей Ливана обострились проблемы с силовыми структурами в то время, когда в стране пытаются вести процесс разоружения незаконных формирований, включая "Хизбаллу".