Акция протеста ливанских сил безопасности в Бейруте. Фоторепортаж
время публикации: 17 сентября 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 12:53
Фото: AP Photo/Bilal Hussein
В среду, 17 сентября, в Бейруте группа действующих и бывших сотрудников ливанских сил безопасности блокировала подожженными шинами дорогу, ведущую к дому правительства. Демонстранты требуют повышения зарплат и пенсий. Это было согласовано, но решение сорвалось из-за экономического кризиса.
Отметим, что у властей Ливана обострились проблемы с силовыми структурами в то время, когда в стране пытаются вести процесс разоружения незаконных формирований, включая "Хизбаллу".