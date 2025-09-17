x
17 сентября 2025
17 сентября 2025
17 сентября 2025
17 сентября 2025
Фото

Акция протеста ливанских сил безопасности в Бейруте. Фоторепортаж

Ливан
время публикации: 17 сентября 2025 г., 12:53

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

В среду, 17 сентября, в Бейруте группа действующих и бывших сотрудников ливанских сил безопасности блокировала подожженными шинами дорогу, ведущую к дому правительства. Демонстранты требуют повышения зарплат и пенсий. Это было согласовано, но решение сорвалось из-за экономического кризиса.

Отметим, что у властей Ливана обострились проблемы с силовыми структурами в то время, когда в стране пытаются вести процесс разоружения незаконных формирований, включая "Хизбаллу".

