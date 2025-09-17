ЦАХАЛ развивает наземную операцию в городе Газа. Фоторепортаж

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Подразделения 98-й и 162-й дивизий под командованием Южного военного округа начали активные действия в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона-2". Израильские бойцы ликвидируют боевиков и уничтожают объекты террористической инфраструктуры.

В понедельник была атакована мастерская по производству вооружений в районе города Газа, она принадлежала производственному штабу ХАМАСа. Во время удара на объекте находились боевики ХАМАСа, занимавшиеся изготовлением взрывных устройств. Зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие боеприпасов на объекте.

За последние двое суток ВВС и артиллерия поразили более 150 террористических целей по всему городу Газа, оказывая огневую поддержку маневрирующим подразделениям.