Певице Кристине Агилере – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

18 декабря исполнилось 45 лет одной из самых титулованных американских певиц – Кристине Агилере.

Она родилась в Статен-Айленде (штат Нью-Йорк) в семье сержанта вооруженных сил США Фаусто Вагнера Хавьера Агилеры и Шелли Лорейн Кернс (Фидлер), учительницы испанского. С детства участвовала в музыкальных конкурсах и телешоу. Кристине было 19, когда вышел ее дебютный альбом.

Обладательница пяти премий "Грэмми" и одной Latin Grammy, она продала более 75 млн записей и стала одной из немногих исполнительниц, чьи синглы поднимались на вершину чарта Billboard Hot 100 в трех разных десятилетиях – 1990-х, 2000-х и 2010-х. В общей сложности у певицы вышло девять студийных альбомов.

В 2024 году Агилера выпустила юбилейный концертный мини-альбом The 25th Anniversary of Christina Aguilera с обновленными версиями своих ранних хитов. В декабре 2025-го выходит ее концертный альбом Christmas in Paris и одноименный фильм, снятый, в том числе, на Эйфелевой башне.

В фактическом браке с Мэттью Ратлером. У нее двое детей.