18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 октября 2025
Жан-Клоду Ван Дамму – 65. Фотогалерея

время публикации: 18 октября 2025 г., 10:30

Фото: Associated Press

18 октября исполнилось 65 лет знаменитому актеру, режиссеру, продюсеру, сценаристу, бойцу и постановщику боевых сцен Жан-Клоду Ван Дамму.

Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг (именно таково его настоящее имя) родился в Беркем-Сент-Агате (Бельгия) во фламандской семье (отец его наполовину еврей). С детства занимался карате и классическим балетом. В юности стал чемпионом Бельгии и Европы по карате. Также изучал кикбоксинг, муай тай, кунг-фу и тхэквондо, увлекался бодибилдингом.

Начал сниматься в кино в 80-х годах, сыграв первую полноценную роль (русского бойца Ивана Крашинского) в 1986-м в фильме "Не отступать и не сдаваться". Из-за трудности при произношении имени и в память об умершем друге Жан-Клод Ван Варенберг сменил имя на Жан-Клод Ван Дамм.

За свою актёрскую карьеру Жан-Клод снялся в общей сложности примерно в 60 фильмах, в том числе: "Кровавый спорт" (1988), "Кикбоксер" (1989), "Самоволка" (1990), "Ордер на смерть" (1990), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат" (1992), "Некуда бежать" (1993), "Трудная мишень" (1993), "Патруль времени" (1994), "Уличный боец" (1994), "Внезапная смерть" (1995), "Легионер" (1998), "Пробуждение смерти" (2004), "Неудержимые 2" (2012), "Близкие враги" (2013).

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссёра, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором также исполнил главную роль и выступил соавтором сюжета.

Четырежды был женат, отец троих детей.

2012 год
С Грегом Хогудом, 1995 год
1997 год
2010 год
На съёмках приключенческого боевика «Орден». Иерусалим, 2000 год
2012 год
