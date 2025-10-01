x
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
Актрисе и режиссеру Эмиральд Феннел – 40. Фотогалерея

Звезды
Великобритания
время публикации: 01 октября 2025 г., 07:50

1 октября исполнилось 40 лет британской актрисе, режиссеру и сценаристу Эмиральд Феннел – обладательнице премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Девушка, подающая надежды" (2020).

Она родилась в Лондоне. Образование получила в колледже Мальборо в Уилтшире. Затем училась в Грейфрайарсе (Оксфорд), где играла в университетских пьесах. Снимается в телесериалах и кино с 2007 года. Играла в картинах "Анна Каренина" (2012), "Девушка из Дании" (2015) и др.

Но всемирно известной Феннел стала, прежде всего, как сценарист и режиссер. Картина "Девушка, подающая надежды", над которой Эмиральд работала будучи беременной, была номинирована на "Оскар" в пяти категориях, Феннел стала одной из семи женщин и первой британкой, получившей номинацию в категории "Лучший режиссер" – в итоге она победила как лучший сценарист, а также была удостоена за эту работу двух премий BAFTA, премии Гильдии сценаристов США, премии Гильдии киноактеров США и премии "Независимый дух".

За последние годы, как режиссер и сценарист, она сняла картины "Солтберн" и "Грозовой перевал", а также была продюсером и сценаристом сериала "Убивая Еву".

Замужем за режиссером Крисом Верноном. У них двое детей.

