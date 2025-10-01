Молитвы и обряды в канун Дня искупления. Фоторепортаж

Фото: Flash90

Верующие евреи продолжают собираться у Стены Плача в Старом городе Иерусалима для чтения традиционных молитв "Слихот" в канун Йом Кипур (Дня Искупления).

В первые дни нового года можно увидеть верующих евреев около моря, озера, реки или просто рядом с бассейном или большим аквариумом, проводящих церемонию Ташлих ("Ты выбросишь"). Название церемонии – цитата из книги пророка Михи: "И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши" (7:19).

Перед Днем искупления многие религиозные евреи совершают также обряд искупления – "капарот". В ходе ритуала верующие трижды вращают над головой живую птицу, обычно повторяя: "Это – замена мне, это – вместо меня, это – мой выкуп". Потом птицу забивают, а мясо раздают бедным. Ритуал, вызывающий недоумение многих светских граждан и гнев со стороны защитников прав животных, согласно религиозной еврейской традиции призван побудить человека раскаяться в своих грехах и заново осмыслить свои поступки.