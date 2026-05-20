"Богине поп-музыки", певице и актрисе Шер – 80. Фотогалерея

20 мая исполнилось 80 лет со дня рождения знаменитой американской певицы и актрисы Шер (Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн). Ее родители – армянин-дальнобойщик и актриса второго плана, среди предков которой были индейцы из племени чероки, выходцы из Германии, Великобритании и Ирландии (возможно также из Голландии и Франции).

С ранних лет Шер мечтала стать актрисой, в 16-летнем возрасте она уехала "покорять Голливуд". Начинала уборщицей и певицей на бэк-вокале, в 1964-м сделала первую сольную запись вместе с первым мужем Сонни – музыкантом и ассистентом продюсера. Затем последовал первый альбом, принесший успех и известность Сонни и Шер. В течение десяти лет они продолжали совместную карьеру, выпуская альбомы, выступая на концертах и создав собственную телепередачу. Потом последовал развод, вскоре после которого Шер вышла замуж за музыканта Грега Оллмана, участника блюз-группы The Allman Brothers. Затем последовали переезд в Нью-Йорк, успех на Бродвее и роли в фильмах "Силквуд", "Маска", "Подозреваемый", "Иствикские ведьмы", "Власть луны" и награждение премией "Оскар". Впоследствии за свои киноработы Шер дважды была удостоена премии "Золотой глобус".

В общей сложности, у Шер вышли более 30 альбомов и сборников. Она считается единственной певицей чьи песни достигали верхней десятки Billboard Hot 100 на протяжении пяти десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е).