Новобрачные готовятся в шахиды: массовая свадьба в Тегеране. Фоторепортаж
время публикации: 20 мая 2026 г., 12:07 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 12:08
Фото: AP Photo/Vahid Salemi
В Тегеране прошли массовые свадебные церемонии для участников правительственной кампании "Джанфада" – в переводе с персидского "готовые пожертвовать жизнью".
По данным иранских СМИ, церемонии были организованы одновременно на нескольких крупных площадях Тегерана. В общей сложности браком сочетались около 500 пар, из 110 участвовали в церемонии на площади Имама Хусейна, где одним из "украшений" церемонии была баллистическая ракета средней дальности "Хайбар Шекан".
Мероприятие было приурочено к годовщине брака имама Али и Фатимы и проходило как патриотическая акция на фоне войны с США и Израилем.