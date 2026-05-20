Новобрачные готовятся в шахиды: массовая свадьба в Тегеране. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

В Тегеране прошли массовые свадебные церемонии для участников правительственной кампании "Джанфада" – в переводе с персидского "готовые пожертвовать жизнью".

По данным иранских СМИ, церемонии были организованы одновременно на нескольких крупных площадях Тегерана. В общей сложности браком сочетались около 500 пар, из 110 участвовали в церемонии на площади Имама Хусейна, где одним из "украшений" церемонии была баллистическая ракета средней дальности "Хайбар Шекан".

Мероприятие было приурочено к годовщине брака имама Али и Фатимы и проходило как патриотическая акция на фоне войны с США и Израилем.