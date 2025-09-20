Актрисе, певице и режиссеру Азии Ардженто – 50. Фотогалерея

Фото: Associated Press

20 сентября исполнилось 50 лет Азии Ардженто – итальянской актрисе и певице, сценаристу и режиссеру, дочери кинорежиссера Дарио Ардженто и актрисы Дарии Николоди.

Начала сниматься с девяти лет в телефильмах. В 1992 году Ардженто играла в фильме Микеле Плачидо "Сердечные друзья", потом появилась в картине своего отца "Травма". В 1994 году за роль в фильме Карло Вердоне "Не будем больше встречаться" получила итальянскую национальную кинопремию "Давид ди Донателло" как лучшая актриса. Годом позже ей досталась роль Шарлотты де Сов в скандальной ленте "Королева Марго". Второй раз Ардженто была награждена в 1997 году за роль в картине Петера дель Монте "Попутчица".

В 1994 году состоялся режиссерский дебют Азии Ардженто, она сняла две короткометражные ленты "Prospettive" и "A ritroso". В 1998 году Ардженто сняла фильм об Абеле Феррара (приз на Римском кинофестивале). С 1998 года начала играть в американском кино, снявшись в фильме "Отель "Новая Роза"" Абеля Феррары.

В 2000 году вышел первый полнометражный художественный фильм Азии Ардженто "Пурпурная дива", в котором она исполнила главную роль. Второй ее полнометражной киноработой стала экранизация скандального автобиографического романа Джея Ти Лероя "Цыпочки". В 2006 году Азия Ардженто была приглашена на роль мадам Дюбарри в ленте Софии Копполы "Мария-Антуанетта". В 2014 году вышел ее полнометражный фильм Азии "Пойми меня, если сможешь".

В общей сложности, за 40 лет кинокарьеры, сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах.

Обвинила продюсера Харви Вайнштейна в том, что он ее изнасиловал в 1996 году. Впоследствии сама попала под иск об изнасиловании ею 17-летнего подростка Джимми Беннета.

Была замужем за режиссером Мишелем Чиветтой. У нее двое детей.