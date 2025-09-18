TADTE-2025: выставка вооружений в столице Тайваня. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying

В Тайбэе 18-20 сентября проходит крупнейшая в истории Тайваня выставка вооружений и аэрокосмических технологий TADTE-2025 (Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition).

По данным организаторов, в экспозиции – 490 участников и 1500 стендов. США впервые открыли расширенный павильон (более 40 компаний).

Израильского павильона на выставке нет. Хотя в программе выставки заявлены выступления представителей Израиля по беспилотной тематике.