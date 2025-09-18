x
TADTE-2025: выставка вооружений в столице Тайваня. Фоторепортаж

Вооружения
время публикации: 18 сентября 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 12:54

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying

В Тайбэе 18-20 сентября проходит крупнейшая в истории Тайваня выставка вооружений и аэрокосмических технологий TADTE-2025 (Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition).

По данным организаторов, в экспозиции – 490 участников и 1500 стендов. США впервые открыли расширенный павильон (более 40 компаний).

Израильского павильона на выставке нет. Хотя в программе выставки заявлены выступления представителей Израиля по беспилотной тематике.

Беспилотный летательный аппарат Seagull (HVTOL) с вертикальным взлетом и посадкой и двумя источниками питания.
V-BAT, разведывательный беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), разработанный Shield AI,
Безэкипажный катер Muskie M18 производства компании Maritime Tactical Systems, Inc. (MARTAC)
