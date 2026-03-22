Падение иранской ракеты в Димоне: сильные разрушения, десятки пострадавших. Фоторепортаж

Баллистическая ракета массой 450 кг упала в воскресенье вечером в Димоне. Системе ПВО не удалось ее перехватить.

В результате падения ракеты пострадали не менее 60 человек, включая 12-летнего мальчика, который получил тяжелые осколочные ранения. ЦАХАЛ подчеркивает: сбоя ПВО не было, речь идет о статистическом проценте неудачных перехватов.