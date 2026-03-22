Падение иранской ракеты в Димоне: сильные разрушения, десятки пострадавших. Фоторепортаж
время публикации: 22 марта 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 12:45
Фото: Chaim Goldberg/Flash90; Associated Press
Баллистическая ракета массой 450 кг упала в воскресенье вечером в Димоне. Системе ПВО не удалось ее перехватить.
В результате падения ракеты пострадали не менее 60 человек, включая 12-летнего мальчика, который получил тяжелые осколочные ранения. ЦАХАЛ подчеркивает: сбоя ПВО не было, речь идет о статистическом проценте неудачных перехватов.