24 января 2026
Фото

Актрисе и модели Мише Бартон – 40. Фотогалерея

США
Звезды
Великобритания
время публикации: 24 января 2026 г., 09:43

Фото: Associated Press

Актриса Миша Бартон родилась 24 января 1986 года в Лондоне, в англо-ирландской семье. Когда девочке было пять лет, семья перебралась в Нью-Йорк. Иногда ошибочно пишут о ее русских корнях. Возможно, это связано с тем, что в одном из своих первых спектаклей "Славяне!" Миша играла девочку, говорившую с русским акцентом. Ей приходилось играть русскую и уже будучи взрослой, это была роль фанатки Ланы Старковой в фильме "Ты и я".

Бартон снялась примерно в 60 фильмах и сериалов. Наибольшую известность ей принесла роль Мариссы Купер в молодежном сериале "Одинокие сердца".

Фото
