Музыканту и поэту Бобу Дилану – 85. Фотогалерея

Фото: Associated Press

24 мая исполнилось 85 лет Бобу Дилану (Роберту Аллену Циммерману) – знаменитому американскому поэту и музыканту, лауреату Нобелевской премии по литературе.

Он родился в еврейской семье из Миннесоты, родители отца были родом из Одессы, родители матери – из Литвы.

Школьником Боб начал играть на гитаре и губной гармошке, в 10 лет написал первые стихи. Учась в университете Миннесоты, продолжал заниматься музыкой. В 1961-м перебрался в Нью-Йорк, уже на следующий год вышел его дебютный альбом "Bob Dylan", в через год – второй альбом "The Freewheelin' Bob Dylan", в котором были антивоенные песни и песни с призывом к равноправию граждан, ставшие гимнами хиппи, пацифистов и борцов за права чернокожих. Затем последовали фолк-рок альбом "Bringing It All Back Home" и рок-альбом "Highway 61 Revisited". В мае 1966 года вышел двойной рок-альбом Дилана "Blonde on Blonde". Затем был альбом "John Wesley Harding", записанный после паузы, вызванной тем, что Боб попал в дорожную аварию. В 1969-м он записал альбом в стиле кантри "Nashville Skyline". В 1970-м вышли еще два альбома – "Self-Portrait" и "New Morning". В тот период его песни возглавляли американские и британские чарты, он играл на концертах с Джими Хендриксом и другими знаменитыми музыкантами.

В 1973-м Дилан дебютировал в кино, сыграв в фильме "Пэт Гэрретт и Билли Кид" и написав для него гимн "Knockin' on Heaven's Door". Вскоре после этого он записал альбом "Planet Waves", а затем "Blood on the Tracks" и "Desire", после чего отправился в турне Rolling Thunder Review, длившееся более года.

В конце 70-х в творчестве Дилана стали преобладать песни христианской тематики. В 1985-м состоялся его концерт в Москве, организованный по инициативе поэта Андрея Вознесенского. В 80-90-е годы Боба преследовали неудачи, в 1997 он перенес тяжелую болезнь. Но в конце того же года Дилан выпустил новый по звучанию альбом "Time Out of Mind", за который он получил три премии "Грэмми" (в общей сложности Боб за свою карьеру девять раз удостаивался премий "Грэмми"). А в 2000-2001 годах Дилан был удостоен кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус" за новую песню "Things Have Changed", написанную к фильму "Вундеркинды".

В XXI веке Боб Дилан выпустил семь альбомов.

В 2016 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. После долгих колебаний премию принял, но на церемонию награждения не прибыл и от денежной части отказался.

Весной 2020-го первая за последние восемь лет новая песня Боба Дилана "Murder Most Foul" – баллада про убийство Джона Кеннеди – возглавила американский чарт Billboard.