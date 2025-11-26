Певице и актрисе Рите Оре – 35. Фотогалерея

Фото: Associated Press

26 ноября исполнилось 35 лет популярной певице Рите Оре. Она родилась в Приштине (Косово), в албанской семье (отец – мусульманин, мать – католичка). Вскоре после рождения дочери ее семья перебралась в Великобританию, где талантливая девочка окончила музыкальную и театральную школу, а также колледж. Рита увлекалась пением и танцами.

В 14-летнем возрасте она сыграла свою первую роль в кино, 17-летней девушкой – впервые участвовала в записи сингла Крейга Дэвида. В 2009-м с ним же она записала еще один сингл и снялась в музыкальном клипе.

Слава пришла к Рите в 2012-м, после выхода ее дебютного альбома. Сегодня песни Риты звучат не только в Великобритании, но также в странах континентальной Европы и Америке. Благодаря связи Оры с мусульманской культурой, ее творчество становится популярным и в арабских странах Ближнего Востока.

В 2013 году Рита Ора снялась в фильме "Форсаж 6" (вместе с израильтянкой Галь Гадот). В 2015 году вышел фильм "50 оттенков серого", в котором она снялась в роли Мии Грей – ту же роль она играла в последующих картинах "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы". В 2015 году, сингл Риты Gratefull был номинирован на премию "Оскар" в номинации "Лучшая оригинальная песня к фильму".

В 2016 году Рита Ора стала новой ведущей шоу "Топ-модель по-американски".

В британском криминальном фильме 2021 года "Афера Оливера Твиста", современной интерпретации романа Чарльза Диккенса "Приключения Оливера Твиста", Ора сыграла воровку, прототипом для которой стал персонаж Ловкий Плут.

Имя Риты Оры регулярно появляется в различных рейтингах самых сексуальных женщин планеты.

В 2022 году вышла замуж за новозеландского актера Тайку Вайтити, который старше ее на 15 лет.