"Последний танец": Америка попрощалась с традиционным индейским фестивалем. Фоторепортаж

На минувшей неделе в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США, прошел последний Gathering of Nations Powwow – крупнейший в Северной Америке межплеменной фестиваль индейской культуры, проводившийся более четырех десятилетий и известный как "Собрание наций".

В программе были торжественные выходы танцоров под барабаны, выступления певцов, традиционные танцевальные соревнования и завершение истории конкурса Miss Indian World: действующая обладательница титула Дания Вахвасак участвовала в церемониях вместе с танцорами и музыкантами.

Организаторы называли этот фестиваль "Последним танцем". По данным местных СМИ, решение закрыть мероприятие связано с ростом стоимости и организационных сложностей.