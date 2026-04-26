40 лет Чернобыльской катастрофе. Фоторепортаж

Взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года считается самой тяжелой техногенной катастрофой в мировой истории. Сегодня отмечается 40 лет с того "черного дня".

При разрушении реактора в атмосферу попало огромное количество радиоактивных частиц, загрязнению подверглась территория более 150 кв. километров. В зоне заражения оказались десятки миллионов людей, сотни тысяч принимали участие в ликвидации последствий аварии, жертвуя собой, они спасли мир от ядерной катастрофы. Около 1800 ликвидаторов стали гражданами Израиля, более 450 из них скончались.