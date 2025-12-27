x
Фото

Актеру Тимоти Шаламе – 30. Фотогалерея

Звезды
США
время публикации: 27 декабря 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 07:24

Фото: Associated Press

27 декабря американскому и французскому актеру Тимоти Шаламе исполнилось 30 лет. Он родился в Манхэттене (Нью-Йорк) во французско-еврейской семье, с детства свободно говорит по-английски и по-французски, имеет двойное гражданство США и Франции.

Шаламе учился в нью-йоркской школе искусств Fiorello H. LaGuardia, затем поступил в Колумбийский университет, позже перевелся в NYU (Gallatin School) и в итоге сосредоточился на актерской карьере.

В кино дебютировал в 2014 году. За десятилетнюю карьеру сыграл почти 40 ролей. Снимался в картинах "Назови меня своим именем", "Дюна", "Вонка", "Боб Дилан: Никому не известный" и др.

Состоит в отношениях со светской львицей Кайли Дженнер.

