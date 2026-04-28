Одной из самых богатых актрис Джессике Альбе – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

28 апреля исполнилось 45 лет Джессике Альбе – американской актрисе, начавшей сниматься еще подростком и сделавшей головокружительную карьеру, хотя и не добившейся особого признания на актерском поприще.

Джессика родилась в городе Помона (Калифорния) в католической семье. У нее датские, франкоканадские, мексиканские и еврейские корни. Она мечтала стать актрисой еще в раннем детстве, обучалась актерскому мастерству и получила свою первую кинороль в 13 лет. Снималась в сериалах, один из которых – "Тёмный ангел" – принес ей популярность.

В начале 2000-х Альба стала постоянно появляться в списках самых сексуальных женщин планеты (FHM, Maxim и др.). На этом этапе своей кинокарьеры ей приходилось играть в основных соблазнительных красавиц – и этот образ надолго стал визитной карточкой Джессики.

В общей сложности, более чем за 30 лет кинокарьеры Альба сыграла около 50 ролей в фильмах и сериалах.

Занималась общественно-политической деятельностью. Выступала в защиту животных и окружающей среды. Активно поддерживала Барака Обаму.

В 2011 году в жизни Джессики произошли два события. Первое, незначительное: она в пятый раз в жизни получила "Золотую малину" как худшая актриса года. Но тогда же Альба основала компанию The Honest, производящую нетоксичные продукты. Через три года эта компания стоила уже более 1 млрд долларов.

Джессика замужем, растит троих детей.