"Белая ночь" в Тель-Авиве и память о заложниках. Фоторепортаж

Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Вечером 28 августа в Тель-Авиве начались мероприятия "Белой ночи". Костюмированные представления и выступления акробатов проходили на фоне ставшей привычной надписи "Bring them home". Люди развлекались на фоне изображений желтых ленточек, ставших символом памяти о заложниках, которых террористы удерживают в Газе с 7 октября 2023 года.