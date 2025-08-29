x
29 августа 2025
Фото

"Белая ночь" в Тель-Авиве и память о заложниках. Фоторепортаж

Тель-Авив
Заложники
время публикации: 29 августа 2025 г., 12:17

Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Вечером 28 августа в Тель-Авиве начались мероприятия "Белой ночи". Костюмированные представления и выступления акробатов проходили на фоне ставшей привычной надписи "Bring them home". Люди развлекались на фоне изображений желтых ленточек, ставших символом памяти о заложниках, которых террористы удерживают в Газе с 7 октября 2023 года.

Фото
