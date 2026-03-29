29 марта 2026
|
29 марта 2026
|
последняя новость: 19:49
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Фото

"Нет королям!": в США прошли манифестации против Трампа и войны в Иране. Фоторепортаж

время публикации: 29 марта 2026 г., 19:11 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 19:11

Фото: Associated Press

В США возобновились манифестации против администрации Дональда Трампа, проходящие под лозунгом "Нет королям!" В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошли массовые марши. Центральное мероприятие состоялось в городе Сент-Пол в штате Миннесота, где сотрудники ICE застрелили двух граждан США. Здесь перед участниками выступил легендарный певец Брюс Спрингстин. В митинге приняли участие антиизраильские политики Берни Сандерс и Ильхан Омар.

Организаторы сообщили, что протесты направлены против войны в Иране, действий федеральных агентов против иммиграции и роста цен. "Трамп хочет править как тиран. Но в Америке власть принадлежит народу, а не тем, кто метит в короли и их корешам-миллиардерам", – заявляют они. Много было и палестинских флагов.

Это третья волна манифестаций под девизом "Нет королям", и она уступает по численности предыдущим, в которых участвовали миллионы противников президента. Пресс-служба Белого дома назвала происходящее "терапевтическим сеансом помешавшихся на Трампе", обвинив участников в желании понравиться журналистам.

Вашингтон
Вашингтон
Нэшвилл
Лос-Анджелес
Канзас
Вашингтон
