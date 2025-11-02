"День мертвых" в Латинской Америке. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

1-2 ноября во многих странах Латинской Америки отмечается традиционный "День мертвых" – национальный праздник, напоминающий о семейных ценностях и традициях.

В этот день вспоминают ушедших друзей и близких и возносят о них молитвы. Отмечают "День мертвых" параллельно с католическими Днем всех святых и Днем поминовения усопших. В "День мертвых" в домах возводят маленькие алтари и возлагают на них сделанные из сахара черепа, цветы календулы, а также любимые блюда усопших.