02 ноября 2025
Фото

"День мертвых" в Латинской Америке. Фоторепортаж

Мексика
Праздники
время публикации: 02 ноября 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 17:17

Фото: Associated Press

1-2 ноября во многих странах Латинской Америки отмечается традиционный "День мертвых" – национальный праздник, напоминающий о семейных ценностях и традициях.

В этот день вспоминают ушедших друзей и близких и возносят о них молитвы. Отмечают "День мертвых" параллельно с католическими Днем всех святых и Днем поминовения усопших. В "День мертвых" в домах возводят маленькие алтари и возлагают на них сделанные из сахара черепа, цветы календулы, а также любимые блюда усопших.

Мехико, Мексика
Мерида, Мексика
Мехико, Мексика
Провинция Жужуй, Аргентина
Мехико, Мексика
Мерида, Мексика
