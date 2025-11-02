x
02 ноября 2025
|
последняя новость: 16:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2025
|
02 ноября 2025
|
последняя новость: 16:50
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Открытие Большого Египетского музея в Гизе. Фоторепортаж

Музеи
Египет
История
время публикации: 02 ноября 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 16:28

Фото: Associated Press

В Гизе вечером 1 ноября состоялась церемония открытия Большого Египетского музея – крупнейшего в мире музейного комплекса, посвященного одной цивилизации.

Его строительство продолжалось 20 лет и обошлось в миллиард долларов. Величественный музей рассказывает историю семи тысячелетий Древнего Египта: эпоху фараонов, периоды эллинистического и римского владычества. В нем представлено 100000 артефактов, в том числе 11-метровая статуя фараона Рамсеса Второго и лодка фараона Хеопса, строителя большой пирамиды.

Лодка фараона Хеопса, строителя большой пирамиды
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook