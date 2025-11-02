Открытие Большого Египетского музея в Гизе. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В Гизе вечером 1 ноября состоялась церемония открытия Большого Египетского музея – крупнейшего в мире музейного комплекса, посвященного одной цивилизации.

Его строительство продолжалось 20 лет и обошлось в миллиард долларов. Величественный музей рассказывает историю семи тысячелетий Древнего Египта: эпоху фараонов, периоды эллинистического и римского владычества. В нем представлено 100000 артефактов, в том числе 11-метровая статуя фараона Рамсеса Второго и лодка фараона Хеопса, строителя большой пирамиды.