x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 07:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 07:51
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Супермодели, звезде соцсетей Кендалл Дженнер – 30. Фотогалерея

Звезды
США
время публикации: 03 ноября 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 07:13

Фото: Associated Press

3 ноября Кендалл Дженнер – одной из самых успешных моделей Америки – исполнилось 30 лет. Многие годы она считается самой популярной моделью в соцсетях (у нее сотни миллионов подписчиков). Десять лет назад группа ученых из Кентского университета признала черты ее лица идеальными.

Кендалл – дочь Крис Дженнер-Кардашьян (матери сестер Ким, Хлои и Кортни Кардашьян) и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, который в возрасте 65 лет сменил пол, превратившись в Кейтлин Дженнер.

Она не замужем. Детей нет.

2023 год
2009 год
2015 год
2018 год
2021 год
2024 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 27 июля 2025

Супермодели – звезды соцсетей 2025. Фотогалерея