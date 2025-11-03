Супермодели, звезде соцсетей Кендалл Дженнер – 30. Фотогалерея
время публикации: 03 ноября 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 07:13
Фото: Associated Press
3 ноября Кендалл Дженнер – одной из самых успешных моделей Америки – исполнилось 30 лет. Многие годы она считается самой популярной моделью в соцсетях (у нее сотни миллионов подписчиков). Десять лет назад группа ученых из Кентского университета признала черты ее лица идеальными.
Кендалл – дочь Крис Дженнер-Кардашьян (матери сестер Ким, Хлои и Кортни Кардашьян) и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, который в возрасте 65 лет сменил пол, превратившись в Кейтлин Дженнер.
Она не замужем. Детей нет.
