Супермодели, звезде соцсетей Кендалл Дженнер – 30. Фотогалерея

Фото: Associated Press

3 ноября Кендалл Дженнер – одной из самых успешных моделей Америки – исполнилось 30 лет. Многие годы она считается самой популярной моделью в соцсетях (у нее сотни миллионов подписчиков). Десять лет назад группа ученых из Кентского университета признала черты ее лица идеальными.

Кендалл – дочь Крис Дженнер-Кардашьян (матери сестер Ким, Хлои и Кортни Кардашьян) и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, который в возрасте 65 лет сменил пол, превратившись в Кейтлин Дженнер.

Она не замужем. Детей нет.