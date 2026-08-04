Бывшему президенту США Бараку Обаме – 65. Фотогалерея

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4 августа Бараку Хусейну Обаме исполнилось 65 лет. Он родился 4 августа 1961 года в Гонолулу на Гавайях. Его мать была уроженкой Канзаса, отец приехал в США из Кении. Обама получил юридическое образование, работал общественным организатором и преподавал конституционное право, затем был избран в сенат штата Иллинойс и Сенат США.

В 2008 году Обама победил на президентских выборах, став первым афроамериканцем во главе США. Он занимал пост 44-го президента страны два срока, с января 2009-го по январь 2017 года. Главным внутренним достижением его администрации считается реформа здравоохранения, известная как Obamacare. В период его президентства США преодолевали последствия мирового финансового кризиса, была завершена военная операция в Ираке, восстановлены дипломатические отношения с Кубой и проведена операция, в результате которой был убит лидер "Аль-Каиды" Усама бин Ладен. В 2009 году Обама получил Нобелевскую премию мира за усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества.

С будущей супругой Мишель Робинсон Обама познакомился в Чикаго. Они поженились в 1992 году. У супругов две дочери – Малия и Наташа, известная как Саша. После ухода из Белого дома Барак и Мишель Обама занимаются общественными и медиапроектами, выпускают книги, документальные фильмы и программы.