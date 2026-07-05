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"На лабутенах": состязание в Мадриде. Фоторепортаж

Испания
ЛГБТ
время публикации: 05 июля 2026 г., 12:57 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 12:57

Фото: Associated Press

В Мадриде в рамках "Недели гордости" прошел традиционный забег на высоких каблуках. Участники должны были преодолеть дистанцию в обуви на каблуках высотой не менее 10 сантиметров.

Этот шуточный и зрелищный конкурс давно стал одной из самых узнаваемых традиций мадридского прайда. Зрителями и жюри ценятся не только скорость и умение сохранить равновесие, но и костюмы, артистизм, готовность посмеяться над собой.

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