"На лабутенах": состязание в Мадриде. Фоторепортаж

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В Мадриде в рамках "Недели гордости" прошел традиционный забег на высоких каблуках. Участники должны были преодолеть дистанцию в обуви на каблуках высотой не менее 10 сантиметров.

Этот шуточный и зрелищный конкурс давно стал одной из самых узнаваемых традиций мадридского прайда. Зрителями и жюри ценятся не только скорость и умение сохранить равновесие, но и костюмы, артистизм, готовность посмеяться над собой.