Во время праздничного фейерверка в Нью-Йорке произошли возгорания на Бруклинском мосту

Во время фейерверка Macy’s в Нью-Йорке по случаю Дня независимости США на Бруклинском мосту вспыхнули несколько очагов огня. Инцидент произошел вечером 4 июля, когда пиротехника запускалась с моста в рамках юбилейного шоу к 250-летию независимости США и 50-летию фейерверков Macy’s.

На видеозаписях, опубликованных очевидцами, видно пламя и густой черный дым на одном из участков моста. По данным New York Post, часть зрителей сначала приняла огонь за элемент шоу, однако затем стало ясно, что речь идет о возгорании. Пожары были быстро потушены. Сообщений о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, загорелись временные пиротехнические платформы, установленные для запуска фейерверков, а не сама конструкция 143-летнего Бруклинского моста. Мост не получил структурных повреждений.

Юбилейное шоу Macy’s в этом году включало более 85000 пиротехнических зарядов, запускавшихся с барж на Ист-Ривер и Гудзоне, а также более чем с 200 точек на Бруклинском мосту. Фейерверк продолжался примерно полчаса.