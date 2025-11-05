Нью-Йорк празднует, Нью-Йорк в трауре. Фоторепортаж после выборов

Фото: Associated Press

34-летний Зохран Мамдани избран мэром Нью-Йорка. Он станет первым мусульманином на этом посту и самым молодым мэром города за более чем 100 лет. Инаугурация ожидается 1 января 2026 года.

За Зохрана Мамдани, кандидата от Демократической партии, проголосовали более 50% избирателей. У его основного соперника Эндрю Куомо, демократа и независимого кандидата, менее 42% голосов. За республиканца Кертиса Сливу проголосовали немногим более 7% избирателей. Куомо признал свое поражение.

Явка на выборах была рекордно высокой с 1969 года. Проголосовали более 2 миллионов избирателей – по разным оценкам, 40-43% от зарегистрированных.

Кампания Мамдани, демократа-социалиста из Куинса, строилась на повестке доступности жизни в городе: усиление защиты арендаторов, повышение минимальной зарплаты, бесплатные городские автобусы, расширение соцуслуг и повышение налогов для наиболее обеспеченных.

В ходе предвыборной кампании Мамдани выступал с критикой Израиля и в поддержку Газы. Он обещал арестовать Биньямина Нетаниягу, если израильский премьер прибудет в Нью-Йорк, например на сессию Генассамблеи ООН.

Судя exit poll CNN (через ToI) Мамдани получил поддержку примерно 31% еврейских избирателей в Нью-Йорке. Около 60% евреев Нью-Йорка, принявших участие в голосовании, поддержали Куомо. За Сливу проголосовали примерно 5% нью-йоркских евреев, пришедших на выборы.

Сторонники Мамдани празднуют победу. Его противники, до последнего надеявшиеся на чудо, удручены. Оптимисты призывают подождать конкретных действий нового мэра. Пессимисты предрекают период упадка для Нью-Йорка, которым вскоре начнет править леворадикальный популист.