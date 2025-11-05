Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка

34-летний Зохран Мамдани, по всей видимости, избран мэром Нью-Йорка. Он станет первым мусульманином на этом посту и самым молодым мэром города за более чем 100 лет.

После подсчета 75% голосов Зохран Мамдани, кандидат от Демократической партии, лидировал с более чем 50% голосов. У его основного соперника Эндрю Куомо, демократа и независимого кандидата, немногим более 40% голосов. За республиканца Кертиса Сливу проголосовали менее 8% избирателей.

Американские СМИ уже объявили, что Мамдани победил на выборах и станет мэром Нью-Йорка. Инаугурация ожидается 1 января 2026 года.

Кампания Мамдани, демократа-социалиста из Куинса, строилась на повестке доступности жизни в городе: усиление защиты арендаторов, повышение минимальной зарплаты, бесплатные городские автобусы, расширение соцуслуг и повышение налогов для наиболее обеспеченных. Его поддерживали Берни Сандерс и Александриа Окасио-Кортес.

В ходе предвыборной кампании Мамдани выступал с критикой Израиля и в поддержку Газы.

Судя exit poll CNN (через ToI) Мамдани получил поддержку примерно 31% еврейских избирателей в Нью-Йорке. Около 60% евреев Нью-Йорка, принявших участие в голосовании, поддержали Куомо. За Сливу проголосовали примерно 5% нью-йоркских евреев, пришедших на выборы.

Зохран Мамдани. Краткая биография

Зохран Квамэ Мамдани родился 18 октября 1991 года в Кампале (Уганда) в семье индийского происхождения. Его отец – политолог и востоковед Махмуд Мамдани, мать – кинорежиссер Мира Наир. Вскоре после рождения сына семья переехала в ЮАР, а затем в Нью-Йорк (Зохрану тогда было около 7 лет). Окончил Bronx High School of Science, затем колледж Bowdoin (бакалавр по африканистике, 2014). Гражданство США получил в 2018 году.

Работал консультантом по предотвращению потери жилья/ипотечным выкупам и помощником арендаторов в Куинсе. Участвовал в местной политике как организатор и менеджер кампаний. Увлекался музыкой (хип-хоп под псевдонимом Young Cardamom).

В 2020 году победил действующую демократку Аравеллу Симотас на праймериз и прошел в Ассамблею штата (36-й округ). В 2025 году выиграл праймериз демократов на мэра, а затем общие выборы, став 111-м мэром Нью-Йорка, самым молодым за столетие. Он стал первым мусульманином, избранным мэром Нью-Йорка.

Зохран Мамдани – мусульманин-шиит. Женат на художнице-аниматоре Раме Дуваджи. Живет в Астории (Куинс).