Тильде Суинтон, "Белой колдунье", бойкотирующей Израиль – 65. Фотогалерея

Фото: Associated Press

5 ноября исполнилось 65 лет популярной британской актрисе Тильде Суинтон – лауреату премии "Оскар" и множества других престижных наград, сыгравшей десятки ролей и наиболее известной за пределами Великобритании по роли "Белой колдуньи" в "Хрониках Нарнии", роли королевы Изабеллы в кинокартине "Эдуард II", роли Карен Краудер в фильме "Майкл Клейтон" и др.

Кэтрин Матильда (Тильда) Суинтон родилась в Лондоне, в семье сэра Джона Суинтона, 7-го лэрда Киммергема, и леди Джудит Бэлфур Киллен, родом из Австралии. По отцовской линии относится к древнему шотландскому роду. Раннее детство Тильды прошло в Германии, где в чине генерал-майора британских вооруженных сил служил ее отец. В возрасте 10 лет девочку отправили в закрытую школу-интернат в Кенте. Одноклассницами Тильды были дочери британской аристократии, и в том числе – леди Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская. В школе Тильда была отличницей, увлекалась театром и пением. Потом она училась в престижном колледже Феттс в Эдинбурге, по окончании которого добровольцем отправилась в Африку и пробыла там два года, работая в школах Кении и ЮАР. В тот же период, с юных лет сочувствуя левым идеям, Тильда Суинтон вступила в британскую компартию.

В 1980-м, вернувшись из Африки, Суинтон поступила в женский колледж при Кембриджском университете, где изучала политологию, социологию и английскую литературу, играя в студенческом театре "Кембриджские лицедеи". Затем она присоединилась к труппе знаменитого Королевского Шекспировского театра в Стратфорде, а потом играла в эдинбургском театре "Траверс".

В 1986-м Тильда Суинтон начала сниматься в кино. За почти 40 лет кинокарьеры сыграла около 80 ролей. За последние годы сыграла в фильмах "Вечная дочь", "Город астероидов", "Убийца", "Конец", "Комната по соседству", "Баллада о маленьком игроке".

Была замужем за шотландским художником и драматургом Джоном Патриком Бирном. В браке родились двое детей. В последние годы живет в Шотландии с художником немецкого происхождения, родом из Новой Зеландии Сандро Коппом. 15 января 2021 года Тильда Суинтон совершила каминг-аут, как квир-персона.

В последние два активно выступает против Израиля и в поддержку Газы, лоббируя бойкот израильской киноиндустрии.