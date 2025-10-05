x
05 октября 2025
05 октября 2025
Фото

Финал конкурса "Мисс Ливан – 2025". Фоторепортаж

Ливан
Конкурсы красоты
время публикации: 05 октября 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 13:29

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

К северу от Бейрута, в христианском Зук Мосбэ, состоялся конкурс "Мисс Ливан – 2025". Финал конкурса в прямом эфире транслировал национальный телеканал LBCI.

Как победительница была коронована 22-летняя Перла Харб, из деревни Эль-Маамария на юге Ливана (округ Сайда), студентка финансового вуза.

В 2023 году конкурс "Мисс Ливан" был отменен из-за войны "Хизбаллы" против Израиля. Но в июле 2024 года он проводился, несмотря на продолжавшиеся боевые действия.

