05 октября 2025
Фото

Финал конкурса "Мисс Россия – 2025". Фоторепортаж

Россия
Конкурсы красоты
время публикации: 05 октября 2025 г., 13:09

Фото: AP Photo/Pavel Bednyakov

В подмосковной Барвихе, в концертном зале Luxury Village, состоялся конкурс "Мисс Россия – 2025". Победительницей была объявлена 22-летняя Анастасия Венза из Реутова (Московской области), студентка 1-го Московского медицинского университета. Она представит РФ на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре в Таиланде.

Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, второй вице-мисс – Виктория Макарова из Сестрорецка.

Фото
