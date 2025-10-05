Финал конкурса "Мисс Россия – 2025". Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Pavel Bednyakov

В подмосковной Барвихе, в концертном зале Luxury Village, состоялся конкурс "Мисс Россия – 2025". Победительницей была объявлена 22-летняя Анастасия Венза из Реутова (Московской области), студентка 1-го Московского медицинского университета. Она представит РФ на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре в Таиланде.

Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, второй вице-мисс – Виктория Макарова из Сестрорецка.