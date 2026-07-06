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Фестиваль в Памплоне начался с акции защитников прав животных. Фоторепортаж

Животные
Испания
время публикации: 06 июля 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 17:49

Фото: AP Photo/Miguel Oses

В испанской Памплоне, столице Наварры, стартовал знаменитый фестиваль Сан-Фермин. По традиции начало девятидневных гуляний возвестил чупинасо – ракета, запущенная с балкона мэрии. После этого город заполнили тысячи людей в белой одежде и красных платках.

Сан-Фермин известен прежде всего ежедневными забегами с быками по улицам Памплоны. Однако еще до первого забега в городе прошла акция зоозащитников против корриды и использования животных в праздничных ритуалах.

Фестиваля Святого Фермина (Сан-Фермин) – фиеста, прославленная Эрнстом Хемингуэем в повести "И восходит солнце". Ежегодно в нем участвуют тысячи отчаянных энтузиастов, принимающих участие в забеге с шестью разъяренными быками по каменистым улочкам Памплоны. Длина дистанции составляет всего 846 метров, и забег длится не более четырех наполненных адреналином минут. Однако риск пострадать реален – причем не только от рогов или копыт быков, но и в свалках, устраиваемых спотыкающимися участниками. Самый смертоносный забег состоялся 13 июля 1980 года, когда погибли четыре человека. А последний летальный исход был зафиксирован в 2009 году.

Однако фестиваль Святого Фермина – это не только забеги с быками. Это еще и ночи, полные чрезмерного количества алкоголя, и дни, когда проводится коррида. Традиция боя быков в Испании постепенно искореняется.

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