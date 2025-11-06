"Мисс Земля-2025": победа Чехии на экологическом конкурсе красоты. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Aaron Favila

В Маниле (Филиппины) завершился юбилейный, 25-й экологический конкурс красоты Miss Earth ("Мисс Земля"). Победительницей стала представительница Чехии Наталие Пушкинова – короновала ее прошлогодняя победительница Джессика Лэйн из Австралии.

Титулы вице-мисс распределились так: "Мисс Воздух" – Сольдис Вала Иварсдоттир, Исландия; "Мисс Вода" – Чинь Мы Ань, Вьетнам; "Мисс Огонь" – Вари Нгамкхам, Таиланд. Валентина Арангоколлазос из Колумбии получила приз за лучшее выступление в бикини.

В конкурсе участвовали 78 девушек. Израиль представлен не был.