07 августа 2025
последняя новость: 15:04
ЦАХАЛ уничтожил туннель на востоке города Газа. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 августа 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 15:03

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бронетанковой бригады действуют в глубине районе Дардж-Туффа, на востоке города Газы. Военными был обнаружен и уничтожен туннель протяженностью около 1 км. В операции были задействованы бойцы инженерного спецназа "Яалом".

Помимо прочего, на местном кладбище были найдены пусковая установка и стартовые площадки.

В ходе боев в районе Дардж-Туффа уничтожены десятки террористов, входе в туннели и сооружения военного назначения, используемые террористическими организациями.

