ЦАХАЛ уничтожил туннель на востоке города Газа. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бронетанковой бригады действуют в глубине районе Дардж-Туффа, на востоке города Газы. Военными был обнаружен и уничтожен туннель протяженностью около 1 км. В операции были задействованы бойцы инженерного спецназа "Яалом".

Помимо прочего, на местном кладбище были найдены пусковая установка и стартовые площадки.

В ходе боев в районе Дардж-Туффа уничтожены десятки террористов, входе в туннели и сооружения военного назначения, используемые террористическими организациями.