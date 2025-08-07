ЦАХАЛ уничтожил туннель на востоке города Газа. Фото, видео
время публикации: 07 августа 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 15:03
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 401-й бронетанковой бригады действуют в глубине районе Дардж-Туффа, на востоке города Газы. Военными был обнаружен и уничтожен туннель протяженностью около 1 км. В операции были задействованы бойцы инженерного спецназа "Яалом".
Помимо прочего, на местном кладбище были найдены пусковая установка и стартовые площадки.
В ходе боев в районе Дардж-Туффа уничтожены десятки террористов, входе в туннели и сооружения военного назначения, используемые террористическими организациями.