Лесные пожары на юге Франции. Фоторепортаж
время публикации: 07 августа 2025 г., 14:09 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 14:09
Фото: Associated Press
В департаменте Од, на юге Франции, недалеко от границы с Испанией и побережья Средиземного моря, бушуют сильные лесные пожары.
По оценке местных властей, это самые сильные лесные пожары в регионе с 1949 года. Огнем охвачена территория в 16000 гектаров. Задействована пожарная авиация. Но пожарным пока не удается взять ситуацию под контроль.
Есть жертвы. Причинен значительный ущерб.
