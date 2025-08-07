Лесные пожары на юге Франции. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В департаменте Од, на юге Франции, недалеко от границы с Испанией и побережья Средиземного моря, бушуют сильные лесные пожары.

По оценке местных властей, это самые сильные лесные пожары в регионе с 1949 года. Огнем охвачена территория в 16000 гектаров. Задействована пожарная авиация. Но пожарным пока не удается взять ситуацию под контроль.

Есть жертвы. Причинен значительный ущерб.