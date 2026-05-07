Военная "олимпиада" в Вест-Пойнте: впервые джойстик приравняли к автомату. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В программу старейшего военного турнира "Сандхерст", который ежегодно проводит академия Вест-Пойнт, впервые включены учебные атаки дронами-камикадзе - курсанты управляют ими с помощью обычных игровых контроллеров.

Опыт войн в Украине и на Ближнем Востоке изменил представление о подготовке будущих офицеров. В 36-часовом марафоне участвовали команды из США и стран-союзников.