Военная "олимпиада" в Вест-Пойнте: впервые джойстик приравняли к автомату. Фоторепортаж
время публикации: 07 мая 2026 г., 17:43 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 17:43
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
В программу старейшего военного турнира "Сандхерст", который ежегодно проводит академия Вест-Пойнт, впервые включены учебные атаки дронами-камикадзе - курсанты управляют ими с помощью обычных игровых контроллеров.
Опыт войн в Украине и на Ближнем Востоке изменил представление о подготовке будущих офицеров. В 36-часовом марафоне участвовали команды из США и стран-союзников.