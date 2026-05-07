Израиль

В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов против ареста уклонистов

время публикации: 07 мая 2026 г., 18:28 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 18:28
Chaim Goldberg/Flash90

На пересечении улиц Яффо и Сарей Исраэль в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против ареста религиозных уклонистов. Протестующие блокируют проезжую часть и трамвайные пути.

После того, как демонстранты отказались разойтись по требованию полиции, было принято решение о разгоне акции протеста с применением силы.

Полиция Иерусалима и бойцы МАГАВа применили водометы для разгона собравшихся.

В "Дегель а-Тора" опровергли публикации о кризисе в отношениях с Нетаниягу
Лидеры "харедим" угрожают бойкотом авиакомпании "Исраэйр"
БАГАЦ обязал перейти от коллективных санкций против уклонистов к индивидуальным