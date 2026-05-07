В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов против ареста уклонистов
время публикации: 07 мая 2026 г., 18:28 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 18:28
На пересечении улиц Яффо и Сарей Исраэль в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против ареста религиозных уклонистов. Протестующие блокируют проезжую часть и трамвайные пути.
После того, как демонстранты отказались разойтись по требованию полиции, было принято решение о разгоне акции протеста с применением силы.
Полиция Иерусалима и бойцы МАГАВа применили водометы для разгона собравшихся.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2026