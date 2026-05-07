В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов против ареста уклонистов

На пересечении улиц Яффо и Сарей Исраэль в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против ареста религиозных уклонистов. Протестующие блокируют проезжую часть и трамвайные пути.

После того, как демонстранты отказались разойтись по требованию полиции, было принято решение о разгоне акции протеста с применением силы.

Полиция Иерусалима и бойцы МАГАВа применили водометы для разгона собравшихся.