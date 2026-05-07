07 мая 2026
последняя новость: 18:28
Ближний Восток

ХАМАС официально подтвердил гибель Аззама аль-Хайи, сына главы ХАМАСа

время публикации: 07 мая 2026 г., 17:35 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 17:35
ХАМАС официально подтвердил гибель Аззама, сына главы террористической группировки Халиля аль-Хайи, в результате израильского удара в городе Газа.

Секретарь ЦК ФАТХ Джибриль Раджуб выразил в телефонном разговоре с аль-Хайей соболезнования в связи с гибелью сына.

Ранее Халиль аль-Хайя в интервью "Аль-Джазире" утверждал, что Аззам тяжело ранен, но выжил.

Это не первый близкий родственник аль-Хайи, погибший в результате действий ЦАХАЛа или спланированной ликвидации. В 2007 году Израиль нанес удар по дому аль-Хайи в квартале Шуджаийя в Газе; сам он выжил, но, по разным данным, были убиты семь или восемь его родственников, включая жену, троих детей и троих братьев. В 2008 году один из его сыновей, командовавший ракетным подразделением, был ликвидирован ЦАХАЛом. В июле 2014 года, во время операции в Газе, в результате удара по его дому были убиты еще один сын, невестка и внук. 9 сентября 2025 года Халиль аль-Хайя пережил израильский удар по объекту ХАМАСа в Дохе. В результате удара были убиты его сын Химам и руководитель его офиса Джихад Лабад.

