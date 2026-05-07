Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 14-25 мая в Вашингтоне

Источник в Иерусалиме сообщил новостной службе медиакорпорации "Кан", что переговоры между Израилем и Ливаном состоятся на следующей неделе в Вашингтоне. Предположительно, представители двух стран будут встречаться в четверг и пятницу.

Одновременно с этим представитель госдепартамента США заявил агентству Reuters, что 14-15 мая в Вашингтоне состоится новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном, посвященный продвижению мирного соглашения.

По информации "Кан", обнародованной 6 мая, впервые в переговорах примет участие бывший посол Ливана Симон Карам, назначенный главой ливанской делегации. Ранее ливанскую сторону представляла посол Ливана в США Нада Маауад.